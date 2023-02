Stiri pe aceeasi tema

- Corespondentul TVR Lucian Pirvoiu a relatat luni pe contul sau de Facebook ca reporterii romani prezenți in Bulgaria sa relateze despre vizita cancelarului austriac Karl Nehammer nu au avut voie sa puna intrebari. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Olanda și-a schimbat subit in ziua votului pentru aderarea Romaniei la Schengen promisiunea de a susține țara noastra, motivand votul negativ prin faptul ca țara noastra era cuplata la aderarea la Schengen de Bulgaria, lucru care are cunoscut inca de la inceperea negocierilor de aderare. Fii…

- Prețurile produselor alimentare in Bulgaria continua sa creasca și doar in ultimele doua saptamani Indicele prețurilor de consum a crescut cu 0,61 la suta și a ajuns la un nou record. Creșterea ține cont de majorarea prețului la alimente și pentru sarbatorile de Craciun. Intr-o luna, nivelul a crescut…

- Turcia este pregatita sa vanda gaze naturale Bulgariei, a declarat luni ministrul Energiei și Resurselor Naturale, Fatih Donmez, adaugand ca acordul in acest sens va fi semnat marți intre cele doua țari, anunța dailysabah.com. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Comisia Nationala pentru Sanatate a Chinei a comunicat ca nu va mai publica numere zilnice de cazuri de coronavirus. Astfel de date au fost publicate in ultimii trei ani, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- „A fost luat un angajament clar pentru admiterea Bulgariei la Schengen in octombrie 2023”, a declarat ministrul bulgar al justiției, Krum Zarkov, miercuri, la Nova TV. Potrivit acestuia, termenul a fost convenit in cadrul reuniunii Consiliului European de la Bruxelles de saptamana trecuta. Fii…

- Rata locurilor de munca vacante in trimestrul al treilea al acestui an a fost de 3,1% in zona euro si de 2,9% in Uniunea Europeana, cele mai mici valori ale acestui indicator inregistrandu-se in Bulgaria (0,8%), Romania si Spania (ambele cu 0,9%), arata datele publicate joi de Eurostat. Fii…

- Comisia UE dorește ca Croația, Bulgaria și Romania sa fie incluse in spațiul Schengen. Ministrul austriac de Interne Gerhard Karner se pronunța impotriva acestor acțiuni, informeaza publicația Kurier.at. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…