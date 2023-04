Bulgaria, colaps politic: duminică vor avea loc alegeri parlamentare Cetatenii bulgari sunt chemati la urne, duminica, in al cincilea scrutin parlamentar organizat in ultimii doi ani, pe fondul nemultumirii fata de elitele politice, percepute ca refuzand sa combata coruptia si sa aplice reforme economice, informeaza agentia Reuters, citata de Mediafax. Sondajele de opinie arata ca rezultatul scrutinului anticipat va genera din nou un rezultat care nu va permite crearea unei majoritati parlamentare functionale, ceea ce ar putea pune sub semnul intrebarii ambitiile Bulgariei de a se alatura zonei euro pe termen scurt si de a utiliza eficient asistenta pentru relansare… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

