Bulgaria cere să fie inclusă în programul american visa waiver Oficialul bulgar a subliniat ca legislativul de la Sofia este hotarat sa faca demersuri pentru indeplinirea acestui obiectiv si ca se bazeaza pe sprijinul Congresului american, se mentioneaza in comunicatul de presa difuzat miercuri de parlamentul bulgar.



Ridicarea vizelor "va fi in concordanta cu parteneriatul strategic dintre tarile noastre si cu contributia bulgara la apararea comuna si la eforturile de combatere a terorismului", a spus Karaianceva, potrivit Agerpres.



La intalnire au fost discutate de asemenea oportunitatile de intarire a cooperarii la nivel parlamentar

Sursa articol si foto: rtv.net

