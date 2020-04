Premierul bulgar Boiko Borisov a declarat sambata ca este in favoarea mentinerii deschiderii frontierelor europene pentru lucratorii sezonieri, dar s-a opus calatoriilor acestora care ar putea reprezenta un risc in contextul pandemiei de coronavirus, relateaza AFP. "In ceea ce priveste libera circulatie a persoanelor, am o pozitie oficiala care este ca aceasta este inscrisa in carta (drepturilor fundamentale) Uniunii Europene", a explicat Boiko Borisov jurnalistilor. ''Cu toate acestea, consider ca este nedrept pentru bulgari ca unii merg sa lucreze in Austria, de exemplu ca ingrijitor,…