Stiri pe aceeasi tema

- Sefa diplomatiei bulgare Ekaterina Zaharieva a anuntat marti unele progrese in depasirea diferendelor istorice dintre Sofia si Skopje, ceea ce ar putea permite demararea negocierilor de aderare a Macedoniei de Nord la Uniunea Europeana (UE), informeaza AFP. "Am inregistrat un progres (...),…

- Bulgaria nu poate fi de acord cu cadrul de negociere al Uniunii Europene pentru Macedonia de Nord in actuala lui forma, a declarat miercuri ministrul de externe bulgar Ekaterina Zaharieva, potrivit euractiv.com. Asa-numitul 'cadru pentru negocieri' se afla pe agenda Consiliului…

- Sofia si Skopje si-au exprimat dorinta de compromis, fixandu-si termen pana pe 10 noiembrie pentru a-si rezolva disputele istorice si a permite deschiderea negocierilor de aderare ale Macedoniei de Nord la...

- Macedonia de Nord este din ce in ce mai aproape de Uniunea Europeana. Procedurile de aderare ar putea incepe curand dupa ce negocierile cu Bulgaria in privința disputelor istorice sunt aproape de finalizare. Potrivit ultimelor informații, Sofia si Skopje si-au exprimat dorinta de compromis. …

- Comisarul european pentru extindere Oliver Varhelyi si-a exprimat miercuri speranta ca negocierile de aderare cu Macedonia de Nord vor incepe pana la finalul acestui an, in pofida diferendelor dintre Skopje si Sofia privind limba si istoria, transmite AFP.''Este in interesul atat al Bulgariei,…

- Expulzarea angajaților Reprezentanței comerciale a FR din Sofia este o incercare deliberata de a dauna cooperarea dintre țari. Moscova va raspunde la aceasta, a declarat Ministerul rus de Externe. „Ne exprimam regretul in legatura cu decizia oficiala a Sofiei de a declara angajații Reprezentanței comerciale…

- Serbia, noi reglementari pentru cetațenii romani #Covid-19 Foto: Arhiva. Românii care tranziteaza în mai puțin de 12 ore Serbia nu mai sunt obligați sa prezinte un test de COVID-19, anunța Ministerul român de Externe. Decizia a fost luata ieri de autoritațile sârbe…