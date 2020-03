Stiri pe aceeasi tema

- Politia greaca a intervenit cu gaze lacrimogene pentru a respinge sutele de migranti care au incercat sa traverseze duminica granita dinspre Turcia, in a doua zi consecutiva de confruntari la trecerea de frontiera din nord-estul Greciei, potrivit Reuters, citat de Mediafax.

- Va fi prapad și la granițele Romaniei. Turcia sustine ca a lasat peste 75.000 de migranti sa treaca frontiera spre Uniunea Europeana, relateaza DPA.Pana duminica dimineata la ora 10.00 (07.00 GMT), 76.358 de migranti au trecut granita prin provincia Edirne, a scris pe Twitter ministrul turc…

- SUA ar putea trimite rachete Patriot in Turcia dupa uciderea unor soldati turci in atacuri atribuite regimului sirian in regiunea Idleb (nord-vestul Siriei), a declarat joi ministrul turc al Apararii, Hulusi Akar, relateaza AFP. "Exista o amenintare cu atacuri aeriene, cu rachete impotriva tarii noastre",…

- Un bombardament al forțelor de la Damasc asupra forțelor turce din regiunea Idlib a dus la moartea a patru soldați turci și ranirea altor noua, transmite Reuters potrivit news.ro.Fortele turce au reactionat imediat, distrugand tinte din regiune Idlib, a anuntat Ministerul turc al Apararii…

- Bulgaria a provocat furia Moscovei dupa ce l-a convocat pe ambasadorul rus si a acuzat de spionaj doi reprezentanti ai Ambasadei Rusiei la Sofia, intr-un context in care relatiile diplomatice, in mod istoric apropiate, se racesc intre cele doua tari, relateaza AFP, citata de news.ro”Anchete…