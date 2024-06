Stiri pe aceeasi tema

- Biserica crestina ortodoxa bulgara, traditional apropiata de Rusia, si-a ales duminica un nou patriarh, Daniil, in varsta de 52 de ani, care a luat pozitie in favoarea Kremlinului dupa invazia rusa din Ucraina, transmite AFP.

- Doi ofițeri de poliție au fost uciși, iar un altul a fost ranit, dupa bombardarea unei sinagogi, a unei biserici din Daghestan (Rusia), dar și asupra unui post de poliție, a informat duminica serviciul de presa al Ministerului Afacerilor Interne din Daghestan pe canalul Telegram.

- UPDATE 11.00 - Lideri mondiali se reunesc sambata in Elveția pentru un summit menit sa exercite presiuni asupra Rusiei pentru a pune capat razboiului din Ucraina, insa absența unor aliați puternici ai Moscovei, precum China, va diminua potențialul impact al reuniunii, noteaza Reuters. Zeci de aliați…

- Rusia se lanseaza intr-o revizuire semnificativa a regimului fiscal, o mișcare care nu a mai fost vazuta de aproape un sfert de secol. Reorganizarea fiscala va permite Kremlinului sa prioritizeze și mai mult cheltuielile militare, in timp ce incearca sa iși mențina invazia in Ucraina, scrie The Spectator.…

- Oficiali din serviciile de informații il suspecteaza pe fugarul Jan Marsalek, directorul de operațiuni al companiei Wirecard, acum falimentare, de complicitate cu Partidul Libertații, de extrema dreapta, in numele Moscovei, scrie Politico intr-o ancheta dedicata scandalului care a afectat credibilitatea…

- Rusia a pornit un veritabil razboi hibrid impotriva NATO, iar Romania e una dintre ținte. Analistul Hari Bucur Marcu a explicat motivele pentru care serviciile ruse sunt hiperactive in zona și de ce Romania reprezinta o ținta importanta pentru spionii Kremlinului.

- Cand un oficial de top din armata este arestat in Rusia, este un eveniment interesant. Cand cinci oficiali de rang inalt din armata sunt aduși la tribunal in catușe in mai puțin de o luna de zile, este o epurare, scrie BBC. Iar ironia sorții face ca insuși Evgheni Prigojin, care ajunsese pentru scurt…

- Inundatiile devastatoare din Rusia au scos oamenii in strada in orasul Orsk din Ural, cel mai afectat. Cateva sute de ruși s-au adunat in fața primariei din Orsk sa ceara socoteala autoritatilor. Dupa ce doua baraje s-au rupt, mii de case au ajuns sub apa și localnicii sunt revoltați. Guvernul regional…