Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria are in sfarșit guvern, dupa cinci tururi de alegeri legislative in ultimii doi ani. Parlamentul a votat marți alegerea lui Nikolai Denkov ca prim-ministru al Bulgariei. Votul in legislativul cu 240 de locuri a fost de 132-69 si nicio abtinere. Denkov a fost desemnat prim-ministru de o coalitie…

- Parlamentul Bulgariei a votat marți un guvern condus de prim-ministrul Nikolai Denkov, care urmeaza sa implementeze reformele care vor conduce țara balcanica in zona euro și in spațiul Schengen, potrivit agenției Reuters.

- Uzina Dacia iși va intrerupe de joi activitatea la Mioveni, insa reprezentanții companiei au anunțat ca angajații vor primi salarii compensatorii, prime de Paște și tichete de masa, relateaza Rador.Pauza de 5 zile este cauzata de criza semiconductorilor. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Tesla a redus din nou preturile automobilelor sale in Statele Unite, cu 2% pana aproape de 6%, a aratat joi site-ul sau web, in timp ce compania extinde o reducere a preturilor vehiculelor sale electrice despre care analistii avertizeaza ca i-ar putea afecta profitabilitatea, transmite CNBC. Practic,…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, luni, referitor la lipsa de pe piata a mai multor tipuri de medicamente, ca sunt probleme legate de materia prima din care se fac medicamentele in toata Europa si ca la acest capitol ia in calcul cateva schimbari astfel incat aceasta sa poata fi produsa…

- Nu va exista niciun zbor care sa plece de pe Aeroportul Ben-Gurion pana la noi ordine, ca parte a grevelor generalizate anunțate luni dimineața de Sindicatul lucratorilor, in semn de protest fața de reforma judiciara, transmite Jerusalem Post. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Fermierii din Romania, Bulgaria și Polonia sunt afectați de afluxul de cereale din Ucraina dupa ridicarea taxelor vamale decisa de Uniunea Europeana in urma invadarii țarii de catre Rusia. Comisia Europeana a anunțat ca ii va sprijini pe acești fermieri, cu o „rezerva de criza” in valoare de 56,3 milioane…

- Doua motiuni de cenzura au fost depuse vineri impotriva guvernului francez, scufundat intr-o criza politica dupa trecerea in forta a reformei pensiilor care a amplificat furia sociala si a condus la incaierari in centrul Parisului, comenteaza AFP, citat de Agerpres.Mai multe mii de persoane s-au…