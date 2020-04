Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce in Romania numarul persoanelor confirmate cu noul coronavirus se apropie vertiginos de 5.000, in tarile vecine situatia este mult mai buna in aceasta privinta. In total, in Serbia, Bulgaria, Ungaria, Ucraina si Republica Moldova, numarul celor infectati este de aproximativ 6.500....

- 3.613 de persoane au fost confirmate pana in prezent, in Romania, cu noul coronavirus, a informat sambata Grupul de Comunicare Strategica (GCS). De la ultima informare transmisa de GCS, au fost inregistrate alte 430 de cazuri noi de imbolnavire. Dintre persoanele infectate, 329 au fost declarate vindecate…

- 3.183 de persoane infectate cu COVID-19 au fost depistate pana vineri, la ora 13.00 in Romania, conform informațiilor transmise de ministrul Sanatații, Nelu Tataru. In ultimele 24 de ore s-au confirmat 445 de noi cazuri, ceea ce reprezinta un record. In Timis sunt inregistrate 126 de cazuri de COVID-19.…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, joi seara, ca epidemia de Covid-19 ar putea atinge vârful în România în a doua jumatate a lunii aprilie, când numarul îmbolnavirilor de COVID-19 ar putea ajunge la circa 10-15.000 de cazuri, iar dupa aproximativ doua…

- * Scrisoare deschisa adresata premierului, miniștrilor Sanatații și de Interne Marian Oprișan, președintele Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din Romania (UNCJR) a trimis ieri o scrisoare deschisa prim ministrului, miniștrilor de Interne și al Sanatații, in care solicita instituirea unui sistem…

- Președintele Societații de Microbiologie, Alexandru Rafila, a spus, vineri, a Pro TV, ca situația din Romania se va inrautați in scurt timp, iar la varful epidemiei vom trece de o mie de cazuri pe zi. Medicul Rafila a explicat ca pe masura ce va crește capacitatea de testare va crește și numarul celor…

- Aproape toate companiile care activeaza in industria din Romania (98%) au implementat, in aceasta perioada, ca principala masura de combatere a epidemiei COVID-19, modul de lucru de acasa, arata rezultatele unui sondaj realizat de Asociatia Business Service Leaders in Romania (ABSL), publicate miercuri.…

- Astazi au fost confirmate 16 cazuri noi de COVID 19 : 4 cazuri in București, 4 in Arad, 3 in Brașov, 2 in Braila și cate 1 caz in Constanța, Teleorman și Iași. Toate persoanele nou confirmate pozitiv la COVID-19 sunt fie contacți ale unor cazuri pozitive, fie persoane aflate in carantina. Cele 16 persoane…