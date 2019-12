Bulgaria: Aproape 290 km de drumuri au fost reparate în 2019 cu fonduri UE Aproape 290 km de drumuri de clasa a doua și a treia au fost reabilitate în 2019, cu fonduri din Programul Operațional pentru Regiuni în Dezvoltare 2014-2020 (PORD) și din programul de cooperare teritoriala Interreg V-A Grecia-Bulgaria, anunța Agenția bulgara de Infrastructura Rutiera. Ambele programe sunt finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regionala și de la bugetul național. Reabilitarea sectoarelor de drum a costat aproximativ 255 milioane leva, potrivit Rador care citeaza agenția bulgara Dnevnnik.



În acest an, prin PORD au fost reparati 43 de km de la Pasul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 18 decembrie, la Agentia de Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia a fost semnat Contractul de finantare pentru proiectul ”Modernizarea statiilor de imbarcare/debarcare, echiparea mijloacelor de transport in comun si dezvoltarea unui centru utilat cu un sistem de management al traficului general…

- Contractul de finanțare pentru amenajarea unei zone de relaxare, pe exteriorul Laturii de Nord a Cetații Alba Carolina, va fi semnat luni, la Agenția de Dezvoltare Regionala Centru. Proiectul are o valoare de aproximativ 8,8 milioane lei, din care contribuția Primariei este de 2%. Zona de relaxare se…

- Plafonul de deficit bugetar va fi anul viitor de 3,6% din PIB Foto: Wikipedia.org. Plafonul de deficit bugetar va fi anul viitor de 3,6% din Produsul Intern Brut, potrivit unuia dintre proiectele de lege pentru care executivul îsi va asuma raspunderea, joi, în parlament.…

- Agenția de Plați și Intervenții pentru Agricultura (APIA) Olt este in plina campanie de autorizare la plata a fermierilor care trebuie sa-și primeasca banii, dupa ce, pana la 1 decembrie 2019, aceștia au incasat in conturile deschise la banci avansul care se acorda proprietarilor de teren care exploateaza…

- Fermierii romani pot depune pana la data de 16 decembrie 2019, inclusiv, cererile initiale anuale de solicitare a ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor pentru anul 2020, a anuntat Agentia de...

- O fosta contabila ANSA a fost condamnata la 10 ani de inchisoare. Aceasta este acuzata ca și-ar fi insușit peste 2 milioane de lei care trebuiau sa fie depuși in contul special al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), in perioada 2013-2017.

- CHIȘINAU, 28 nov - Sputnik. Evenimentele dedicate sarbatorilor de iarna vor demara la 1 decembrie, cu un program artistic in Piața Marii Adunari Naționale și Scuarul Catedralei. © AFP 2019 / DANIEL MIHAILESCUCum vom trece frontiera moldo-romana de sarbatori: Decizia autoritaților Targul de…

- Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de munca disponibile in județul Alba, la data de 26 noiembrie. Sunt vacante 570 locuri de munca in județul Alba, in mai multe domenii. Unii dintre cei mai mari și importanți angajatori din județ, care recruteaza in permanența…