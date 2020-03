Bulgaria anunță primul deces cauzat de Covid-19 O femeie în vârsta de 66 de ani a devenit prima persoana din Bulgaria care își pierde viața în urma infecției cu Covid-19, a anunțat miercuri ministrul Sanatații de la Sofia, transmite Reuters.

Femeia fusese transportata marți la un spital de urgența din Sofia, cu pneumonie severa.

Ea se numara printre cele șase persoane din Bulgaria confirmate pâna acum cu noul coronavirus.

