Bulgaria anunță o licitație pentru petrol în Marea Neagră Anunțul unei licitații pentru cautare și explorare pentru detectarea și exploatarea petrolului și gazelor naturale in blocul 1-26 Tervel, care se afla in Zona Economica Exclusiva a Bulgariei la Marea Neagra, a fost decis astazi de Consiliul de Miniștri al țarii, scrie energypress.gr. Potrivit Agenției Bulgare de Știri (BTA), blocul se intinde pe o suprafața de 4.032 de kilometri patrați, iar licența de explorare se acorda pe o perioada de cinci ani cu drept la trei prelungiri a cate doi ani fiecare. Dupa cum a raportat Agenția, programul de lucru minim obligatoriu prevede forarea de noi… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana (CE) ”analizeaza cu atentie” subventionarea transportarii cerealelor ucrainene prin statele membre UE, dupa ce cateva tari au interzis importurile, a anuntat sambata postul public de radio din Polonia, fara a preciza sursa informatiei, transmite Bloomberg, informeaza AGERPRES . Problema…

- Ministerul rus al Apararii a transmis ca va considera toate navele care navigheaza la Marea Neagra catre porturi din Ucraina, incepand de joi, drept eventuali transportatori de incarcatura militara, relateaza CNN. Totodata, statele ale caror steaguri vor flutura pe aceste nave vor fi considerate implicate…

- Dupa retragerea Rusiei din Initiativa pentru cereale de la Marea Neagra, Ucraina ia in considerare posibilitatea unui „culoar pentru cereale” prin apele teritoriale ale Romaniei si Bulgariei, a anunțat ambasadorul Ucrainei in Turcia, Vasil Bodnar, la televiziunea publica din Ucraina, Suspilne. „Rusia,…

- La finalul summitului NATO desfasurat la Vilnius, in Lituania, președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, 12 iulie, ca apararea antiaeriana a alianței Nord-Atlantice trebuie intarita și ca țara noastra va juca un rol important in acest proces, prin hub-ul regional de antrenament pentru pilotii…

- Banca Naționala a Romaniei anunța noua dobanda de referința, in cadrul ședinței de politica monetara. Economiștii se așteapta ca dobanda-cheie sa ramana in continuare la același nivel ca și pana acum, in contextul in care inflația a scazut in ultima perioada. Anunțul va fi facut la ora 15.00. La precedenta…

- Oamenii s-au urcat bucuroși in autocarul care pleca din Constanța, undeva la ora 6 dimineața, fiind siguri ca vor ajunge la destinație dupa aproximativ 5-6 ore. Au platit 280 de lei de persoana pentru excursia de o zi, care avea sa-i duca la 317 kilometri de Constanța, undeva in Raiul trandafirilor.…

- Orașul Odesa de la Marea Neagra este sub ape in urma ploilor torențiale, in timp de Portul Odesa a fost avariat in urma unui atac rusesc cu drone Shahed de fabricație iraniana, care a avut loc in noaptea de duminica spre luni. Anunțul a fost facut de reprezentanții armatei ucrainene. Potrivit acestora,…

- Comisia Europeana a anunțat, duminica, faptul ca Romania și Bulgaria sunt pregatite pentru aderarea la spațiul Schengen, astfel ca vor fi demarate procedurile in cel mai scurt timp. „Bulgaria și Romania sunt pregatite sa adere pe deplin la spațiul Schengen. Colaboram indeaproape cu Președinția Consiliului…