- Pagubele produse de incompetența conducerii ANSVSA sunt estimate la peste 3 miliarde de euro, informeaza digi24.ro. Reprezentanții Comisiei Europene îl contrazic pe ministrul Agriculturii, Petre Daea, care a declarat ca autoritațile române au luat toate masurile pentru combaterea…

- Comisia Europeana ne-a avertizat de pesta porcina inca din 1 martie 2017. Imediat, Guvernul Sorin Grindeanu a adoptat o hotarare prin care vanatoarea de mistreți putea fi autorizata tot anul, daca se constata un focar de pesta porcina africana. La putin timp dupa hotararea adoptata de Guvern, presedintele…

- Vamesii bulgari au confiscat peste 200 de kilograme de carnati de la romanii care calatoreau in vacanta spre statiunile din Bulgaria si Grecia, dupa ce in urma cu doua saptamani autoritatile au pus anunturi care interzic importul de produse ce contin carne de porc din cauza epidemiei de pesta porcina…

- Autoritatile au anuntat ca ofera recompense vanatorilor care ajuta la depistarea si ucidere porcilor mistreti bolnavi, avand in vedere ca acestia sunt principalul vector de raspandire a bolii pe teritoriul tarii. Toti proprietarii de porci domestici care vor avea de suferit din cauza molimei vor fi…

- Autoritatile din judetul Braila, Romania, sunt in alerta de pesta porcina, dupa ce un fermier a anuntat ca jumatate din cei 28 de porci pe care-i creste au murit. Ca masura de precautie, animalele ramase in crescatorie vor fi eutanasiate.

- In urma cu doua zile a fost descoperit si ulterior confirmat un focar de pesta porcina africana PPA la o societate comerciala care detine peste 40.000 de porci, anunta autoritatile din Tulcea. Astfel, mai multe incineratoare mobile de mare capacitate au fost aduse la Tulcea pentru situatia in care va…

- Mai multe incineratoare mobile de mare capacitate au fost aduse la Tulcea pentru situatia in care va fi nevoie de sacrificarea a peste 40.000 de porci de la o ferma unde in aceasta saptamana a fost depistat un focar de pesta porcina africana. Autoritatile vor face controale in trafic pentru a nu…