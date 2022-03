Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria va anula toate restrictiile anti-COVID-19 incepand de vineri, 1 aprilie, inclusiv obligativitatea de purtare a mastii sanitare in spatiile inchise si interdictiile de calatorie care ii vizau pe turistii straini din tarile cu focare majore de coronavirus, a anuntat miercuri ministrul bulgar…

- Membrii CNESP au mai decis sa excluda obligativitatea prezentarii certificatului Covid la intrarea in toate spațiile inchise. De asemenea, toate evenimentele private, precum nunți, botezuri, vor putea fi organizate fara limitarea numarului de invitați/spectatori etc., transmite Noi.md cu referire la…

- Alte 570 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate in Republica Moldova, dintre care 52 in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri 27 sint asociate cu contact in afara țarii: 24-Ucraina (inclusiv 21 refugiați), 1-Bulgaria, 1-Italia, 1-Turcia. Numarul total de teste efectuate…

- Marea Britanie anuleaza aproape toate restricțiile legate de coronavirus. Potrivit premierului britanic Boris Johnson, țara nu va mai prelungi regimul de autoizolare. {{587671}}De asemenea, autoritațile britanice au renunțat la pașapoartele covid, s-a permis aflarea in locuri publice fara maști.