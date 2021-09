Stiri pe aceeasi tema

- Vecinii noștri bulgari vor desfasura al treilea tur de scrutin parlamentar din acest an la 14 noiembrie, a anuntat sambata presedintele Rumen Radev, informeaza Reuteurs. Tara balcanica va organiza de asemenea prima runda a alegerilor prezidentiale regulate la aceeasi data. Radev, care candideaza pentru…

- Bulgaria va desfasura al treilea tur de scrutin parlamentar din acest an la 14 noiembrie, a anuntat sambata presedintele Rumen Radev, dupa ce parlamentul a aprobat modificarile la bugetul de stat 2021, informeaza Reuters. Tara balcanica va organiza de asemenea prima runda a alegerilor prezidentiale…

- Presedintele bulgar Rumen Radev a incredintat vineri Partidului Socialist mandatul de a forma un nou guvern, in pofida sanselor mici de reusita, intr-o incercare de a se evita un al treilea rand de alegeri legislative in acest an, transmite Reuters. Partidul Socialist Bulgar, a treia formatiune in parlamentul…

- Presedintele bulgar, Rumen Radev, i-a cerut vineri partidului anti-elite "Exista un astfel de popor" (ITN) sa formeze guvernul, dupa ce a castigat la limita alegerile parlamentare de pe 11 iulie, relateaza Reuters si BTA. Practic, presedintele l-a desemnat sa formeze guvernul pe parlamentarul…

- Conform sondajelor Gallup International si Alpha Research efectuate la iesirea din sectiile de vot, GERB ar obtine intre 22,1% si 23,5% din voturi, in timp ce formatiunea lui Slavi Trifonov ar acumula intre 21,5% si 22,3% din sufragii la aceste alegeri, organizate pentru a doua oara in trei luni.GERB,…

- Partidul GERB a castigat, duminica, alegerile parlamentare anticipate din Bulgaria, reușind un scor de 22,1%, conform exit-poll-ului realizat de Agentia Gallup International Balkan. Partidul de centru-dreapta Cetatenii pentru Dezvoltarea Europeana a Bulgariei (GERB), al fostului premier Boiko Borisov,…

- Noul partid anti-sistem din Bulgaria, Exista un Astfel de Popor (ITN), condus de un cantareț și moderator de talk-show-uri, a ajuns pe primul loc intr-un sondaj realizat inainte de alegerile anticipate de duminica, relateaza Reuters.