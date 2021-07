Bulgaria: Alegătorii se întorc la urne pentru noi alegeri parlamentare Bulgarii sunt chemati la urne duminica pentru a alege un nou parlament pentru a doua oara in putin peste 100 de zile, transmite dpa. Organizarea de noi alegeri in cea mai saraca tara din Uniunea Europeana a devenit necesara dupa trei incercari esuate de a forma un guvern. La urne sunt chemati 6.7 milioane de alegatori, care vor decide daca va putea fi formata o majoritate capabila sa guverneze in parlamentul de la Sofia. Este de asteptat o competitie stransa intre partidul conservator GERB al fostului prim-ministru Boiko Borisov si partidul populist Exista un Astfel de Popor (ITN) al animatorului… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

