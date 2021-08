Stiri pe aceeasi tema

- Romanii pot intra in Bulgaria doar daca prezinta certificat digital european COVID-19 care sa ateste vaccinarea, testarea sau trecerea prin boala, potrivit noilor masuri luate de autoritațile de la Sofia, anunța ministerul roman al Afacerilor Externe. „Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritațile…

- Romanii pot intra in Bulgaria doar daca prezinta certificat digital european COVID-19 care sa ateste vaccinarea, testarea sau trecerea prin boala, potrivit noilor masuri luate de autoritațile de la Sofia, anunța ministerul roman al Afacerilor Externe. „Ministerul Afacerilor Externe precizeaza…

- Ministerul Afacerilor Externe a anuntat ca autoritatile de la Sofia au revizuit conditiile de intrare in Bulgaria, in contextul pandemiei de Covid-19, iar noile masuri se aplica incepand cu data de 1 septembrie 2021. Romanii pot intra in Bulgaria doar daca prezinta certificat digital european COVID-19…

- Autoritatile de la Sofia au revizuit conditiile de intrare in Bulgaria, in contextul pandemiei de Covid-19, iar noile masuri se aplica incepand cu data de 1 septembrie 2021, a anuntat luni Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Romanii pot intra in Bulgaria doar daca prezinta certificat digital european…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritațile bulgare au revizuit condițiile de intrare in Republica Bulgaria, in contextul pandemiei de COVID-19. Noile masuri se aplica incepand cu data de 1 septembrie 2021.Conform noilor prevederi, cetațenii romani care sosesc din Romania (menținuta…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca autoritațile bulgare au revizuit condițiile de intrare in Republica Bulgaria, in contextul pandemiei de COVID-19. Noile masuri se aplica incepand cu data de 1 septembrie 2021. Conform noilor prevederi, cetațenii romani care sosesc din Romania (menținuta…

- Conform noilor prevederi, cetațenii romani care sosesc din Romania (menținuta in zona verde) pot intra in Republica Bulgaria sub condiția prezentarii, pe langa documentele de calatorie, a unuia dintre urmatoarele documente:- un certificat digital european COVID-19 care atesta vaccinarea sau un document…

- Romanii pot intra in Bulgaria doar daca prezinta certificat digital european COVID-19 care sa ateste vaccinarea, testarea sau trecerea prin boala, potrivit noilor masuri luate de autoritatile de la Sofia, anunta luni ministerul roman al Afacerilor Externe. „Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca…