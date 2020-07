Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria a atras, in ultimele doua luni, 50% dintre turistii care in mod normal mergeau in Turcia sau in Grecia, deoarece este cea mai permisiva destinatie pentru turistii romani, reiese dintr-o analiza realizata de agentia de turism Travel Planner, care arata ca numai in ultimele doua luni, au existat…

- Bulgaria a reusit, in ultimele doua luni, sa atraga 50% dintre turistii romani care in mod normal mergeau in Turcia sau in Grecia, arata o analiza facuta de o agenție specializata in vacanțe pe litoral in Bulgaria si Grecia. Conform acestei analize, nucleul turiștilor romani care au mers in Bulgaria…

- Bulgaria a reusit, in ultimele doua luni, sa atraga 50% dintre turistii care in mod normal mergeau in Turcia sau in Grecia, reiese din analiza realizata de Travel Planner, agentie specializata in vacante pe litoral in Bulgaria si Grecia. Potrivit sursei citate, pe aceasta destinatie s-a coagulat un…

- Bulgaria a reusit, in ultimele doua luni, sa atraga 50% dintre turistii care in mod normal mergeau in Turcia sau in Grecia, reiese dintr-o analiza realizata de Travel Planner. Pe aceasta destinatie s-a coagulat un nucleu de turisti cu venituri medii si peste medie care sunt dispusi sa cheltuiasca mai…

- Bulgaria a reusit, in ultimele doua luni, sa atraga 50% dintre turistii care in mod normal mergeau in Turcia sau in Grecia, reiese dintr-o analiza realizata de Travel Planner. Pe aceasta destinatie s-a coagulat un nucleu de turisti cu venituri medii si peste medie care sunt dispusi sa cheltuiasca mai…

- E haos total pentru romanii care au plecat in vacanțe in Grecia, dupa ce autoritațile au decis ca doar un punct de frontiera sa ramana deschis ca sa poata sa urmareasca fluxul de turiști. Grupurile publice ale impatimiților de vacanțe pe insulele elene sunt pline de mesaje și imagini arata cozile care…

- Ministerul Afacerilor Externe anunța ca autoritațile din Grecia au lasat deschis in perioada 1-15 iulie un singur punct de trecere al frontierei cu Bulgaria, și anume Kulata-Promachonas, pentru accesul in Grecia. Toate celelalte cinci puncte de trecere, folosite de mulți turiști romani in drumul cu…

- Toți turiștii care vor intra in Grecia vor avea un cod de bare. Masura intra in vigoare peste doar cateva zile. Incepand cu 1 iulie, grecii intra in valul 2 de relaxare, dau acces catre insule si reiau cursele aeriene. Cei care merg acolo au de completat un formular online cu mai multe date, conform…