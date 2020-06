Stiri pe aceeasi tema

- Purtarea mastilor de protectie este din nou obligatorie in Bulgaria, participarea la evenimente in interior este necesar sa fie de jumatate din capacitatea salii si sa se poarte masti, iar in magazine este necesara pastrarea unei distante de 1,5 metri, a anuntat luni ministrul bulgar al Sanatatii,…

- Bulgaria a reintrodus obligativitatea purtarii mastilor in toate spatiile publice inchise, dupa ce a inregistrat cea mai mare crestere saptamanala a numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus, informeaza Reuters, transmite Agerpres."Singurul scop al acestei decizii este acela de a apara sanatatea…

- Bulgaria a ordonat luni cetatenilor ei sa poarte din nou masti de protectie in toate spatiile publice inchise, dupa ce aceasta tara din Balcani a inregistrat cea mai mare crestere saptamanala a numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Decretul,…

- Bulgaria a reintrodus luni obligativitatea purtarii maștilor in toate spatiile publice inchise, dupa ce aceasta tara din Balcani a inregistrat cea mai mare crestere saptamanala a numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus, scrie Agerpres, citand Reuters.

- Masca obligatorie pe strada și in toate spațiile publice! Este masura aplicata pe fondul inmultirii cazurilor de infectare cu noul coronavirus, in mai multe regiuni din Turcia. Autoritațile spun ca numarul cazurilor de contagiune cu noul coronavirus a crescut odata cu relaxarea restrictiilor.

- Austria renunta de la 15 iunie la obligativitatea purtarii mastilor de protectie in scoli, magazine si locuri turistice, dat fiind ca numarul cazurilor active de infectare cu noul coronavirus a scazut sub 650, a anuntat vineri executivul de la Viena, transmite DPA. Austria s-a numarat printre primele…

- Ordinul privind obligativitatea purtarii mastilor nu a fost publicat in Monitorul Oficial, nici dupa 48 de ore. Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, spune ca acesta "este in lucru". Motivul? Nu s-a luat o decizie finala privind persoanele exceptate de la purtarea mastilor.

- Toți ce care nu respecta aceasta masuri vor fi sancționați conform legislației in vigoare. Deși purtarea maștii ne protejeaza impotriva noului coronavirus cand suntem in spații aglomerate, exista, conform specialiștilor, anumite categorii de persoane care nu pot purta un astfel de echipament de protecțe.…