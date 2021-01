Bulgaria a redeschis școlile și grădinițele Scolile primare, gradinitele si centrele de ingrijire after-school din Bulgaria s-au redeschis dupa o luna ca urmare a numarului scazut de cazuri de contaminare cu noul coronavirus, informeaza dpa. Ministrul Educației din țara vecina a declarat ca “Cei mai multi parinti au fost de parere ca elevii din clasele I-IV ar trebui sa participe la […] The post Bulgaria a redeschis școlile și gradinițele appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

