Bulgaria a raportat primul deces provocat de coronavirus

O femeie, de 66 de ani, din Bulgaria, infectata cu coronavirusul Covid-19, a decedat miercuri. Aceste este primul deces provocat de coronavirus in aceasta tara, potrivit ministrului sanatatii, citat de www.physiciansweekly.com . Femeia a fost internata marti de urgenta la un spital din Sofia cu pneumonie severa. Potrivit agentiei BTA, ea avea si probleme cardiace, suferind in trecut o operatie pe cord. Sotul ei, in varsta de 74 de ani si infectat de asemenea cu coronavirus, este in stare grava. Pana in prezent in Bulgaria au fost confirmate sapte cazuri de infectare cu coronavirus, ultimul fiind…