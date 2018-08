Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria a raportat vineri primul caz de pesta porcina, autoritatile anuntand ca au fost infectati sapte porci dintr-o gospodarie aflata in apropiere de granita cu Romania, transmite Reuters.

- Autoritatile bulgare au terminat constructia gardului din sarma ghimpata menit sa opreasca raspandirea pestei porcine. Intins pe 133 de kilometri, gardul are menirea de a tine departe porcii mistreti de Bulgaria. Ministrul bulgar al agriculturii a explicat ca prezenta virusului pestei porcine la 50…

- Bulgaria a terminat gardul cu o lungime de 133 de kilometri de la granita cu Romania, in ideea de a preveni accesul animalelor migratorii infectate cu virusul Pestei Porcine Africane, a declarat marti un oficial bulgar, citat de portalul de stiri Novinite. Acest gard a fost construit in decurs de patru…

- Autoritatea Naționala Sanitar Veterinara și pentru Siguranța Alimentara (ANSVSA) anunța, intr-un comunicat transmis marți, ca a intreprins masuri de prevenire a apariției pestei la micile rumegatoare din Romania, dupa ce recent au fost depistate primele focare de boala in Bulgaria.

- Autoritatea Naționala Sanitar Veterinara și pentru Siguranța Alimentara (ANSVSA) anunța, intr-un comunicat transmis marți, ca a intreprins masuri de prevenire a apariției pestei la micile rumegatoare din Romania, dupa ce recent au fost depistate primele focare de boala in Bulgaria.„Primul…

- Fostul președinte Traian Basescu susține ca Romania a fost avertizata, in februarie 2017, de experții Comisiei Europene ca nu se respecta normele sanitar-veterinare pentru a preveni pesta porcina africana, iar in aceste condiții țara noastra nu va putea beneficia de sprijin de la UE in cazul acestei…

- Vamesii bulgari au confiscat peste 200 de kilograme de carnati de la romanii care calatoreau in vacanta spre statiunile din Bulgaria si Grecia, dupa ce in urma cu doua saptamani autoritatile au pus anunturi care interzic importul de produse ce contin carne de porc din cauza epidemiei de pesta porcina…

- Bulgaria construiește un gard la granița terestra cu Romania (139 de km) pentru a preveni accesul animalelor care poarta virusul pestei porcine, mai cu seama al mistreților, anunța publicația SofiaGlobe, scrie g4media.ro. In plus, autoritațile bulgare vor dezinfecta autovehiculele romanești ...