Stiri pe aceeasi tema

- Turiștilor romani li se cere doar actul de identitate sau pașaportul in Bulgaria, pana la finalul sezonului, indiferent de situația epidemiologica. Se recomanda rezervarile dupa 10-15 august, cand tarifele sunt mai bune și sunt mai puține locuri ocupate. Guvernul Bulgariei a anunțat, pe 16…

- In plin sezon estival și in contextul in care una dintre destinațiile alese de romani pentru vacanța de vara o reprezinta țara vecina, Bulgaria, turiștii afla ca autoritațile bulgare au revizuit condițiile de intrare pe teritoriul țarii, in contextul pandemiei de COVID-19. Un anunț venit vineri de la…

- Inceputul lunii iulie a dat startul la vacanțe, iar o mare parte dintre romani au ales sa-și petreaca concediul in Grecia. Dintre cei care merg in vacanța cu mașina, cei din Muntenia, București și Moldova ajung in Grecia prin Bulgaria, iar cei din Ardeal prefera autostrada din Serbia și Macedonia de…

- Bulgaria a revizuit condițiile de intrare in țara pentru romani, in contextul pandemiei de COVID-19 și conform noului ordin al ministrului sanatații bulgar, aceste masuri se aplica in perioada 27 mai-31 iulie 2021 The post Bulgaria a revizuit condițiile de intrare in țara pentru romani first appeared…

- Vacanța in Grecia și Bulgaria: Turiștii romani care au facut Covid pot intra in cele doua țari fara test PCR sau adeverința de vaccinare. Ce documente trebuie sa prezinte Vacanța in Grecia și Bulgaria: Turiștii romani care au facut Covid pot intra in cele doua țari fara test PCR sau adeverința de vaccinare.…

- S-au modificat condițiile de intrare in Austria, in contextul pandemiei de COVID-19, potrivit Ministerului Afacerilor Externe care precizeaza ca autoritațile austriece au revizuit condițiile de intrare in Republica Austria The post S-au modificat condițiile de intrare in Austria, in contextul pandemiei…

- Potrivit noilor masuri adoptate de autoritatile elene, accesul pe cale rutiera si aeriana pe teritoriul Republicii Elene va fi permis persoanelor care îndeplinesc cel putin una dintre urmatoarele conditii: prezinta rezultatul unui test molecular tip PCR cu…

- Bulgaria are noi condiții de intrare in țara incepand cu 1 mai, data la care țara aflata la sud de Dunare iși deschide granițele. Romanii care calatoresc in aceste zile la vecini trebuie sa știe ca bulgarii primesc persoanele vaccinate daca au facut rapelul cu cel puțin 14 zile inainte de calatorie…