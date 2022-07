Ministerul Afacerilor Externe anunta ca, incepand cu luna iulie, in Bulgaria au intrat in vigoare noi prevederi referitoare la taxele de drum (TOLL) pentru circulatia autovehiculelor de transport marfa si pasageri. Potrivit MAE, incepand cu 1 iulie, drumurile nationale de categoria a II-a vor fi incluse in sistemul de taxare tip TOLL pentru autovehiculele de marfa si […] The post Bulgaria a marit taxa de drum. Cat trebuie sa platesca șoferii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .