Bulgaria a intrat în carantină naţională Bulgaria a intrat de aseara in carantina nationala, chiar daca masurile antiepidemice sunt mult mai timide fata de cele din alte tari europene. Sindicatele, patronatul si guvernul vor analiza proiectul unui plan national de iesire din criza. Dupa ce a devenit tara cu cea mai inalta mortalitate COVID din Uniunea Europeana, Bulgaria a decis inasprirea masurilor antiepidemice. Sunt inchise scolile, universitatile, cresele si gradinitele. Nu vor functiona centrele comerciale, restaurantele si cofetariile. Sunt oprite actiunile culturale si distractive, cu exceptia teatrelor. Competitiile sportive… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

