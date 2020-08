Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de la Londra a publicat vineri o lista lunga de țari ai caror cetațeni sunt exceptați de la izolare, la intrarea pe teritoriul Angliei. Romania, Bulgaria, Portugalia sau Suedia, dar și SUA, Rusia sau Brazilia nu se afla pe aceasta lista. In jur de 60 de țari și teritorii, printre care multe…

- Zborurile comerciale spre 17 tari europene, printre care Austria, Bulgaria, Cipru, Germania, Grecia sau Ungaria, pot fi reluate de astazi, iar persoanele care sosesc in tara noastra din acele zone nu mai sunt obligate sa stea in izolare sau in carantina. Pentru cele mai importante rute europene insa…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, marti, de la Palatul Cotroceni, ca Guvernul va relaxa unele masuri privind izolarea la domiciliu, dupa 15 iunie, pentru romanii care circula in afara tarii. Seful statului spune ca relaxarea restrictiilor se va face in raport cu tarile unde numarul de cazuri de…

- Topul celor mai sigure țari in ceea ce privește pandemia cu coronavirus. Romania, mai sigura ca SUA, Suedia și Franța Elveția este țara cea mai sigura din lume in privința pandemiei cu noul coronavirus, la polul opus plasandu-se Sudanul de Sud, potrivit unui vast raport realizat de Deep Knowledge Group,…

- Europa doreste sa-si deschida frontierele interne pentru turism pana la inceperea verii, au anuntat luni ministrii de externe din 11 state membre ale Uniunii Europene, informeaza Deutsche Press Agentur.Seful diplomatiei germane, Heiko Maas, a discutat cu omologii sai din Spania, Italia, Austria, Grecia,…

