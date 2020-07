Stiri pe aceeasi tema

- Anunt de ultima ora de la MAE: O tara din Uniunea Europeana a interzis accesul romanilor pe teritoriul sau Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo ATP Motors ofera clientilor o gama variata de produse si servicii de calitate Guvernul lituanian a hotarat ca, incepand din data de 13 iulie 2020,…

- Ministerul Afacerilor Externe anunta ca Guvernul lituanian a hotarat ca incepand din data de 13 iulie sa interzica accesul pe teritoriul Lituaniei pentru rezidentii din Romania, scrie Agerpres.Potrivit unui comunicat transmis vineri de MAE, aceste masuri fac obiectul unei reevaluari saptamanale bazata…

- Cum scapi de autoizolare daca mergi in Austria. Intrebarea pe care și-o adreseaza toți romanii care au drum pe meleaguri ausitrice și-a gasit raspuns de la MAE. Masura autoizolarii nu se va aplica in cazul tranzitului fara oprire al cetațenilor provenind din Romania pe teritoriul Austriei spre destinații…

- Ambasada Republicii Moldova in Republica Bulgaria informeaza ca, in conformitate cu ordinul Ministerului Sanatații al Bulgariei, intrarea in Bulgaria a cetațenilor statelor terțe, inclusiv ai Republicii Moldova, este interzisa pina la 15 iulie 2020, INCLUSIV CU SCOP DE TRANZIT. Cu titlu de excepție,…

- Cetațenii moldoveni pot intra pe teritoriul Turciei, pentru tratament medical, doar ca vor trebui sa se inregistreze. Persoanele interesate sa viziteze Turcia pentru investigații/tratament medical, urmeaza sa se inregistreze personal pe site-ul USHAȘ https://covid19st.ushas.com.tr/kayit, fie sa apeleze…

- Pentru a intra pe teritoriul Bulgariei, cetațenii romani vor trebui sa completeze o declarație pe proprie raspundere ca nu au Covid-19 sau ca nu au stat in carantina. Cetațenii romani care vor intra in Bulgaria trebuie sa completeze o declarație pe proprie raspundere prin care sa menționeze, printre…

- Ministerul Afacerilor Externe MAE informeaza cetatenii romani care intentioneaza sa tranziteze teritoriul Bulgariei ca, din cauza numarului mare de cereri pentru tranzit transmise de misiunile diplomatice, durata de procesare a acestora de catre autoritatile bulgare a crescut pana la sase ore. Astfel,…

- Propunerea a venit de la partidul de centru-dreapta GERB (Cetațenii pentru Dezvoltarea Europeana a Bulgariei), aflat la putere, și a fost susținuta de 170 de parlamentari și toate grupurile parlamentare. Informația a fost oferita de agenția Novinite.Astfel, salariul net al tuturor senatorilor și deputaților,…