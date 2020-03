Bulgaria a instituit starea de urgenţă până la 13 aprilie în lupta cu coronavirus Parlamentul de la Sofia a adoptat de urgenta, la 13 martie, la cererea guvernului, introducerea starii exceptionale de urgenta pe teritoriul tarii. Masura este indreptata in favoarea luptei cu epidemia coronavirus, care afecteaza toate statele europene. Starea de urgenta implica, conform articolului 84 din Constitutie, masuri restrictive privind adunarile publice, spatiile de invatamant si participarea cetatenilor la activitati sociale, politice si civice. Toate universitatile, scolile si institutiile de cultura din Bulgaria au fost inchise pana la 13 aprilie. Prim-ministrul conservator Boiko… Citeste articolul mai departe pe infosud-est…

Sursa articol si foto: infosud-est

