Bulgaria a incercat sa exporte in secret arme și echipamente sovietice in Ucraina prin Romania și Polonia, arata o ancheta realizata de publicația bulgara Bivol.bg , semnata de Nikolay Marchenko, la care a contribuit și Mariusz Sepiolo de la frontstory.pl .Investigația Bivol a fost publicata pe data de 19 iulie. Potrivit investigației, in luna mai 2022, guvernul bulgar a incercat sa introduca in Ucraina prin intermediul Romaniei muniție retrasa, si anume: rachete de 122 mm pentru lansatorul de rachete multiple autopropulsate BM-21 Grad;cartușe de 122 mm pentru obuzierul D-30 Gvozdika;cartușe…