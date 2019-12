Bulgaria a importat carne de pui cu salmonella din Polonia

Stiri pe aceeasi tema

- Romania si Ungaria au inregistrat in primul semestru din acest an cel mai mic pret mediu (exprimat in euro) la gazele naturale destinate consumatorilor casnici (ambele 3,5 euro pentru 100 kWh), cel mai ridicat nivel fiind in Suedia (11,8 euro/100 kWh), Olanda (9,2 euro/100 kWh) si Danemarca (8,6 euro/100…

- Cel mai așteptat eveniment de shopping al anului, Black Friday 2019, ajuns la ediția cu numarul noua, a inceput la eMAG in aceasta dimineața la ora 7:25. Interesul pentru eveniment este in creștere și in prima jumatate de ora de la start eMAG a inregistrat comenzi de peste 115 milioane lei. Sunt disponibile…

- In viziunea generatiei de tineri antreprenori, cele mai relevante tehnologii emergente pentru viitorul companiilor sunt, in opinia lor: Internet of Things (82%), robotii (57%) si inteligenta artificiala (54%). De asemenea, pe lista de prioritati a acestora se mai afla preocuparea pentru nevoile…

- Ponderea impozitelor in PIB in Romania a crescut, dar ramane una scazuta. Topul europenilor care platesc cele mai mari taxe Ponderea impozitelor in PIB, in UE, s-a situat anul trecut la 40,3%, in usoara crestere comparativ cu 2017 (40,2%), arata datele publicate de Oficiul European de Statistica (Eurostat).…

- In Uniunea Europeana, ponderea impozitelor in PIB s-a situat anul trecut la 40,3%, in usoara crestere comparativ cu 2017 (40,2%), arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat), scrie Agerpres. In 2018, ponderea impozitelor in PIB a urcat in 16 state membre,…

- Zentiva continua sa iși extinda acoperirea geografica, completandu-și portofoliul de medicamente generice și OTC Grupul Zentiva anunța semnarea unui acord definitiv pentru achiziționarea operațiunilor din Europa Centrala și de Est ale companiei Alvogen, pentru o suma care nu a fost divulgata. Alvogen…

- Peste 50 de piloți din Europa vor concura, la București, in runda finala a Campionatului Național de Drift și etapa pilot a Campionatului Europei Centrale, care va avea loc vineri și sambata in jurul Arenei Naționale, accesul publicului fiind gratuit, informeaza Romanian Drift Community printr-un comunicat.…

- Doi giganți din energie, cu peste patru milioane și jumatate de clienți in Romania, vor sa iasa de pe piața locala. Explicația experților Doua dintre cele mai mari companii din energie de la noi, care au impreuna patru milioane si jumatate de clienti, vor sa vanda firmele din Romania. Italienii de la…