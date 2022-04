Bulgaria a expulzat un nou diplomat rus Bulgaria a anuntat vineri expulzarea primului secretar al ambasadei Rusiei suspectat de implicare intr-un caz de spionaj, la doua saptamani dupa ce a adoptat aceeasi masura in cazul altor zece diplomati, relateaza AFP. El trebuie sa paraseasca tara in termen de 72 de ore, a anuntat Ministerul Afacerilor Externe din Bulgaria. Parchetul a deschis o ancheta impotriva acestui diplomat pentru ”activitati de informatii nereglementate, probabil in favoarea Federatiei Ruse”, se arata intr-un comunicat. Parchetul anuntase la inceputul zilei suspiciuni privind ”doi oficiali ai agentiei de securitate nationala”… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

