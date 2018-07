Stiri pe aceeasi tema

- Zona euro se pregateste pentru primirea unui nou membru. Bulgaria a solicitat aderarea la Mecanismul European al Ratelor de Schimb (ERM II) si la Uniunea Bancara pana in iulie 2019, iar ministrii de Finante din zona euro au salutat aceasta decizie. Mai...

- Companiile romanesti au vandut in general armament usor sau mediu si munitia aferenta sau piese de schimb pentru aviatie. Companiile romane din industria de aparare au vandut anul trecut armament la export in valoare totala de 192,8 milioane de euro. Un record, potrivit specialistilor. Conform datelor…

- Atacantul român Claudiu Keseru, de la Ludogoret Razgrad, a fost premiat, miercuri, pentru titlurile de cel mai bun jucator si de golgheter al campionatului de fotbal al Bulgariei în sezonul 2017-2018, a anuntat internationalul în retelele de