Bulgaria a decis să trimită arme și muniție Ucrainei Parlamentul de la Sofia a aprobat, joi, ca Bulgaria sa se alature tarilor care trimit ajutor militar Ucrainei pentru ca aceasta sa se apere in fata agresiunii ruse, relateaza agentia EFE și Agerpres. Rezolutia adoptata sprijina trimiterea de ajutor militar in cadrul ”eforturilor comunitatii internationale de a ajuta victimele agresiunii”, dar pune drept conditie sa […] The post Bulgaria a decis sa trimita arme și muniție Ucrainei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

