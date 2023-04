Stiri pe aceeasi tema

Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei raporteaza ca in noaptea de duminica spre luni, trupele de invazie ale Federatiei Ruse au atacat teritoriul ucrainean cu drone kamikaze de fabricație iraniana, scrie Rador.

Un general ucrainean important a vizitat soldatii din apropierea orasului Bahmut, care a fost atacat puternic de fortele rusesti si de mercenarii Wagner. Vizita generalului Oleksandr Sirski coincide cu informatii legate de avansarea fortelor Moscovei in zona. Rusia a inceput sa bombardeze Bahmut,…

Premierul ucrainean Denis Șmigal a confirmat organizarea unui summit cu Uniunea Europeana vinerea aceasta la Kiev, un semnal puternic pentru Rusia, dupa ce Ucraina a obținut statutul de stat candidat oficial la aderarea la blocul comunitar, transmite France Presse, citat de Rador.

Președintele american Joe Biden a declarat luni ca va vizita Polonia, dar nu știe cand, dupa ce mai multe rapoarte sugereaza ca are in vedere o calatorie in Europa pentru a coincide cu aniversarea, pe 24 februarie, a invadarii Ucrainei de catre Rusia, anunța Rador.

In viitorul apropiat, Rusia ar putea lansa o ampla operațiune speciala psihologica si de informare, menita sa discrediteze reprezentanții conducerii militare și politice a Ucrainei, informeaza agentia ucraineana de stiri Ukrinform, citand declaratiile Directiei principale de informatii din cadrul…

Ministerul rus al Apararii a anuntat, vineri, ca a efectuat atacuri masive cu rachete asupra infrastructurii de energie a Ucrainei, in ultimele 24 de ore, potrivit agentiei de presa RIA, relateaza REUTERS, potrivit Rador.

Kremlinul a declarat miercuri ca tancurile de lupta Abrams care urmeaza sa fie furnizate Ucrainei de catre Statele Unite vor „arde" pe campul de lupta, respingand sprijinul militar drept "o nebunie costisitoare", informeaza Reuters, relateaza Rador.

Kremlinul a caracterizat drept 'sabotaj informațional' anuntul Serviciilor de informații militare ale Ucrainei, conform caruia Serviciul Federal de Securitate, FSB, le-a interzis cetațenilor apți de serviciul militar sa paraseasca teritoriul Federației Ruse, incepand din data de 9 ianuarie, transmite…