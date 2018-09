Bulgari din diaspora au participat la Sofia la un protest împotriva corupţiei Sute de cetateni bulgari care traiesc in afara tarii au calatorit la Sofia si s-au strans duminica in fata parlamentului bulgar pentru a cere demisia guvernului si schimbari in sistemul politic, transmit BTA si dpa. Protestatarii au strigat "Mafia" si "Demisia". Radioul de stat bulgar a estimat numarul protestatarilor la cateva sute, in timp ce agentia BTA a citat portaluri de stiri care se refereau de la cateva zeci pana la cateva sute de protestatari si a mentionat ca protestul a fost organizat de bulgarii din diaspora. Potrivit dpa, organizatorii planuiesc trei zile de demonstratii impotriva… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

