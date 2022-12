Bulgar cercetat pentru prezentarea unui permis fals la Albita!

Stiri pe aceeasi tema

- FARA ITP… Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița efectueaza cercetari cu privire la un barbat cu cetațenie R. Moldova care a prezentat la controlul de frontiera un document fals pentru vehiculul condus. In data de 03 decembrie a.c., in jurul orei 14.00, in Punctul…

- DOCUMENTE FALSE… Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița efectueaza cercetari in privința a doi barbați, cu cetațenie R. Moldova, respectiv Ucraina, care au prezentat la controlul de frontiera permise de conducere false. Astfel, in data de 05 decembrie a.c., in…

- PRINS… Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița efectueaza cercetari cu privire la un cetațean armean care a incercat sa treaca ilegal frontiera de stat, prezentand la controlul de frontiera un pașaport fals. Astfel, in data de 19 noiembrie a.c., in jurul orei 01.30,…

- UPS! NU I-A MERS!… Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița efectueaza cercetari in privința unui barbat de 30 de ani, cu cetațenie R. Moldova, asupra caruia a fost descoperit un permis de conducere fals. Acesta s-a prezentat in Punctul de Trecere a Frontierei Albița…

- NU A PUTUT…. Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita efectueaza cercetari in privinta unui barbat cu cetatenie romana si R. Moldova asupra caruia a fost descoperit un permis de conducere fals. Astfel, in data de 19 octombrie a.c., in jurul orei 21.45, in Punctul de…

- UPS!..Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita efectueaza cercetari in privinta unui tanar cu cetatenie R. Moldova asupra caruia a fost descoperit un permis de conducere fals. In data de 26 septembrie a.c., in jurul orei 12.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita…

- PRINS… Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita efectueaza cercetari cu privire la un tanar din R. Moldova, de 25 de ani, asupra caruia a fost descoperit, la controlul de frontiera, un permis de conducere fals. La sfarsitul saptamanii trecute, in Punctul de Trecere…

- PRINS IMEDIAT… Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița efectueaza cercetari cu privire la un barbat cu cetațenie romana și R. Moldova care a fost depistat in trafic conducand un autoturism neimatriculat și care a eludat controlul de frontiera, trecand fraudulos frontiera…