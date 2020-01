Stiri pe aceeasi tema

- COMUNICAT DE PRESA Va informam ca astazi, 29.01.2020, incepand cu ora 16.00, s-a intrerupt furnizarea apei potabile in municipiul Moreni, Post-ul Avarie la conducta principala de distributie a apei, la Moreni! A fost oprita furnizarea apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Cartierul Oprișani din Turda (Micro 1, 2, 3, 4) este cufundat intr-o bezna totala la aceasta ora. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- O avarie la una din conductele de apa ale Companiei de Apa Oltenia face imposibila circulatia pe strada Unirii din Craiova. Avaria s-a produs in aceasta dimineata in apropierea Registrului Comertului. Apa iese pe carosabil dintr-o conducta care s-a spart. „Da avem o avarie la o conducta de apa in zona…

- Buzoienii branșați la serviciile Regiei Autonome Municipale au ramas din nou fara caldura și apa calda din cauza unei avarii aparute la unul dintre cazanele nou montate la PT 4 Dorobanți. Directorul Ram, Aurel Gubandru, a declarat ca avaria va fi remediata, probabil, pana la inceputul saptamanii viitoare.…

- Pentru remedierea unei avarii survenite astazi – 21 noiembrie 2019, pe conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 100 mm, de pe bd. Tomis, din municipiul Constanta, echipele de intervenție RAJA SA au fost nevoite sa intrerupa furnizarea apei potabile, in intervalul orar 12.00 – 16.00. Sunt afectați…

- Pentru remedierea unei avarii pe conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 150 mm, de la intersectia strazilor Marasesti cu Maramures, din municipiul Constanta, RAJA SA a fost nevoita sa intrerupa furnizarea apei potabile astazi ndash; 21 noiembrie 2019, in intervalul orar 09.00 ndash; 13.00.Sunt…

- Ziarul Unirea Povestea uimitoare a bebelușului de 700 de grame care s-a incapațanat sa traiasca: Sebi a stat internat un an in spital Sebi s-a nascut la Maternitatea din Sibiu cu o greutate de 700 de grame și a stat internat in spital timp de un an. Aici a invațat primele cuvinte, iar medicii spun ca…

- UPDATE: Avaria la reteaua de termoficare din cartierul craiovean Rovine a afectat si opt blocuri de locuinte. Proprietarii din cvartalul de blocuri H de pe strada Traian Lalescu si D.Stoica nu au caldura de doua zile. In ciuda faptului ca au stat in frig locatarii nu au anuntat asociatia sau angajatii…