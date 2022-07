Stiri pe aceeasi tema

- In atenția calatorilor cu mijloacele de transport in comun, in municipiul Ploiești: In perioada 14.07.2022, ora 23:00 – 18.07.2022, ora 05:00 Primaria Municipiului Ploiești organizeaza Festivalul "Ploiești – Targ Domnesc". Astfel, in intervalul mai sus mentionat, se intrerupe circulatia…

- Un centru pentru persoane cu dizabilitați din sectorul Buiucani al capitalei s-ar putea inchide. Angajații de aici se pling ca, deși au toate actele in regula, au investit in reparație milioane de lei, primaria le-a trimis o notificare prin care a cerut ca spațiul sa fie eliberat. Motivul invocat de…

- Ploieștiul gazduiește primul eveniment de motorsport cu amprenta ZERO de CO2 asupra orașului! Primaria Municipiului Ploiești susține etapa a III-a din cadrul Campionatului Național de Karting Electric 2022, "Marele ePremiu al Orașului Ploiești" urmand sa se desfașoare, in acest weekend, pe…

- Festivalul "Ploiesti - Targ Domnesc", cunoscut si ca festivalul medieval, va avea loc in municipiu la mijlocul lunii iulie, dupa o absenta de trei ani. Autoritatile pregatesc o tabara medievala, cu demonstratii de lupta si expozitii de arme din acea perioada, plimbari cu poneii, o zona de mancare stradala…

- Polițiștii capitalei au deconspirat activitatea clandestina a unei sali de jocuri de noroc, amenajata intr-un imobil din sectorul Centru al capitalei. Activitatea ilegala era coordonata de un barbat de 35 ani, locuitor al capitalei. Sala de jocuri de noroc activa doar pe timp de noapte, unde participa…

- Potrivit autoritaților locale ploieștene, Comisia Municipala pentru Transport și Siguranța Circulației a aprobat inchiderea circulației rutiere pe Bulevardul Independenței, tronsonul cuprins intre statuia Radu Stanian și Monumentul Vanatorilor (inclusiv sensul giratoriu de la Gara de Sud), incepand…

- La 125 de ani de la moartea sa, Sissi, imparateasa rebela cu un destin tragic, inspira din nou cineastii aflati in cautarea unei figuri feminine avangardiste si romantice, noteaza AFP , preluata de Agerpres. Nu mai putin de doua lungmetraje si doua seriale revin in prezent asupra vietii Elisabetei de…

- Zilele Orașului Ploiești se vor desfașura in perioada 20-22 mai 2022.O noua ediție a acestui eveniment mult așteptat al comunitații ploieștene se va desfașura pe indragitul Bulevard al Castanilor (Bulevardul Independenței), in acest weekend. Primaria Municipiului Ploiești organizeaza…