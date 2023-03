Bulevardul Constantin Brancoveanu s-a umplut de magnolie, cel mai frumos copac cu flori cultivat din lume

Stiri pe aceeasi tema

Drumul national 1 este complet blocat, marti, in zona statiunii Sinaia de pe Valea Prahovei, dupa ce un copac a cazut pe carosabil. Pompierii intervin pentru taierea arborelui.Potrivit ISU Prahova, DN 1 este blocat pe ambele sensuri, marti, in zona kilometrului 119+350 de metri, in zona statiunii…

Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice Sector 5 au descins la Piața de Flori din București, chiar inainte de 8 Martie. Polițiștii ancheteaza modul in care s-au repartizat tarabele in Piața

Un barbat a murit sambata dimineața dupa ce microbuzul pe care il conducea a parasit drumul și a lovit un copac, intre localitațile Jiana și Scapau, din județul Mehedinți.

Un barbat de 61 de ani a murit, marti, dupa ce un copac s-a prabusit peste el, a informat Inspectoratul de Politie Judetean Brasov, potrivit Agerpres.Conform sursei citate, accidentul s-a produs in zona Valea Cumpanii din localitatea Recea, pe un fond forestier, unde barbatul, angajat al unei firme…

Caz incredibil petrecut in București. O familie din cartierul Palladium Residence din Sectorul 3 a fost pradata de hoți, dar paguba materiala s-a dovedit a fi un neajuns minor fața de ce a urmat. Intamplarea a fost relatata chiar de pagubuți, pe grupul de Facebook „Locatari Palladium Residence".

Presedintele clubului Sahtior Donetk, Rinat Ahmetov, a anuntat ca va dona 25 de milioane de euro pentru a ajuta soldatii ucraineni, informeaza lequipe.fr. Vestea vine dupa ce șeful Șahtior a bifat un transfer uriaș, pentru un fotbalist de numai 22 de ani.

India savureaza triumful la Hollywood al filmului indian ''RRR'', recompensat miercuri cu un Glob de Aur pentru ''cel mai bun cantec original'', in ciuda concurentei din partea unor superstaruri americane precum Taylor Swift si Rihanna, informeaza AFP.

Turistii chinezi au revenit luni in Thailanda dupa o absenta de trei ani cauzata de pandemia de coronavirus si au fost intampinati de autoritatile locale cu flori si cadouri de bun-venit, informeaza AFP.