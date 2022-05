Stiri pe aceeasi tema

- Mykhaylo Podolyak a raspuns comentariilor controversate ale ministrului rus de externe Serghei Lavrov, care a fost intrebat cu privire la pretențiile sale de a „denazifica” Ucraina, avand in vedere ca președintele Ucrainei este evreu. Lavrov a spus ca descendența președintelui Volodimir Zelensky nu…

- Ucraina a avertizat ca negocierile de pace cu Moscova sunt in pericol de a eșua din cauza atrocitaților descoperite in regiunile ocupate de ruși. Ucraina și Rusia nu au mai purtat discuții de pace fața in fața de la 29 martie, iar atmosfera s-a deteriorat din cauza acuzațiilor ucrainene potrivit carora…

- Serviciile speciale rusesti planifica sa provoace atentate teroriste in localitatile din apropierea granitei cu Ucraina. Avertismentul a fost lansat de seful Directiei principale de informatii de la Kiev (GUR), Kiril Budanov. Acesta a declarat ca astfel autoritatile de la Moscova vor sa ii porneasca…

- Cristian Tudor Popescu nu crede ca razboiul declanșat de Rusia in Ucraina va mai putea continua și dupa 9 mai, zi in care, in fiecare an, rușii organizeaza parada militara pentru a celebra victoria asupra Germaniei naziste. Acum, „Moscova trebuie sa proclame a doua victorie a Rusiei impotriva nazismului”,…

- Kremlinul ar fi dat un nou termen generalilor sai, cerându-le ca în jur de 7 mai sa încheie totul pentru ca de 9 mai, de Ziua Victoriei împotriva nazismului, marcata cu multa pompa în Rusia, presedintele rus Vladimir Putin sa poata prezenta populatiei un ”rezultat…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, ar urmari sa împarta Ucraina în doua, dupa deja cunoscutul model al Germaniei de Vest si de Est sau al Coreei, de Nord si de Sud, relateaza vineri presa ucraineana. Totodata, un alt obiectiv al operatiunii militare declansate cu o zi în…

- Serviciile americane de informatii estimeaza ca Rusia isi intensifica pregatirile pentru o invazie pe scara larga a Ucrainei si ca are deja 70% din dispozitivul necesar pentru o astfel de operatiune, potrivit unor responsabili americani, scrie AFP preluat de agerpres. Moscova a desfasurat deja 110.000…

