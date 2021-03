Anunțul a fost facut de ministrul de interne, Lucian Bode. Guvernul a adoptat o Hotarare de Guvern care stabilește forma și conținutul carții electronice de identitate, a carții de identitate simpla, precum și a carții de identitate provizorie ce vor fi emise in Romania. Potrivit proiectului de HG, cartea de identitate se va emite in sistem informatizat, va fi de tip cartela, tiparita pe o singura fata, cu dimensiunile (lungimea – 105 mm; latimea – 74 mm și grosimea – 0,7 mm). Cartea de identitate: FAȚA a) denumirea statului emitent; b) tipul documentului; c) numele de familie d) prenumele;…