- Un asteroid care se afla in centura principala de asteroizi, intre orbitele planetelor „Marte” și „Jupiter”, a primit numele astronomului Ovidiu Tercu, coordonatorul Observatorului Astronomic din Galați, in semn de recunoaștere a performanțelor care au plasat observatorul galațean pe locul 8 in Europa…

- Gigi Becali, patronul echipei de fotbal FCSB, a declarat joi ca Guvernul Romaniei a modificat legislația pentru a simplifica inchirierea stadionului Ghencea, deținut de Ministerul Apararii Naționale, potrivit Gazetei Sporturilor (GSP). Becali a menționat ca guvernul a decis ca ministrul Apararii sa…

- In dimineața zilei de vineri, in jurul orei 04:00, procurorii Direcției Generale Anticorupție (DGA) Buzau, sprijiniți de trupele speciale ale IPJ Buzau, au descins la domiciliul consilierului PSD din Ramnicu Sarat, Nelu Grigoraș, precum și la un punct de lucru deținut de acesta Descinderile au avut…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a anunțat ca Spitalul din Targoviște va fi unul dintre cele 100 de spitale din țara care vor fi digitalizate, fiecare beneficiind de aproximativ 1.000.000 de euro in plus pentru acest proces. Acest demers face parte dintr-un efort mai larg de digitalizare a instituțiilor…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a dat un mic recital de chitara, alaturi de un artist stradal, in Centrul Vechi al Capitalei. Oamenii prezenți duminica seara in Centrul Vechi al Capitalei au fost surprinși sa-l vada pe Sebastian Burduja, ministrul Energiei și candidatul PNL la Primaria București,…

- Agentia pentru Protectia Mediului Hunedoara a anunțat ca cel mai mare obiectiv industrial din Romania, noua Centrala de la Mintia, din Hunedoara, a primit Acord de Mediu! Așadar, noua Centrala de la Mintia a primit Acord de Mediu, potrivit unui comunicat venit de la Agentia pentru Protectia Mediului…

- O tragedie cutremura comunitatea din Buzau, unde personajul domnului Lazarescu este ”jucat” de un barbat in varsta de 41 de ani, risca sa moara dupa ce a fost plimbat intre spitale și lasat sa moara acasa. Asociația GAL Crivațul de Sud-Est, furnizor de servicii sociale, a fost cea care l-a identificat…