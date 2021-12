BULETIN DE STIRI-IPJ ALBA In judetul Alba, minivacanța, prilejuita de Sarbatoarea Sfantului Andrei și Ziua Naționala, s-a desfasurat intr-un climat de siguranta publica adecvat In minivacanța prilejuita de Sarbatoarea Sfantului Andrei și Ziua Naționala, 1 Decembrie, peste 700 de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba au acționat pentru menținerea ordinii și siguranței publice și cresterea sigurantei rutiere astfel incat in perioada 27 noiembrie – 1 Decembrie, in județul Alba, nu au fost inregistrate evenimente deosebite și nici accidente rutiere soldate cu decesul sau ranirea grava a vreunei persoane.… Citeste articolul mai departe pe informatiadealba.ro…

