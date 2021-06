BULETIN DE PRESA 10 iunie 2021.

Stiri pe aceeasi tema

- Nr. 504852 din 10 iunie 2021 BULETIN DE PRESA Dosar penal pentru fals in inscrisuri sub semnatura privata Politistii de investigare a criminalitatii economice au documentat activitatea infractionala a unei femei de 49 de ani, din comuna Scorteni, banuita de comiterea infractiunii de fals in inscrisuri…

- INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN BACAU Nr. 504785 din 08 iunie 2021 POLITISTII LA DATORIE In contextul manifestarilor cu caracter religios din 10 iunie a.c., respectiv Inaltarea Domnului si a deplasarilor cetatenilor la lacasele de cult, politistii bacauani vor asigura ordinea si linistea publica.…

- Nr. 242 din 8 iunie 2021 Recomandarile politistilor pentru prevenirea furturilor din autoturisme Compartimentul de Analiza si Prevenire a Criminalitatii din Inspectoratul Judetean de Politie Bistrita Nasaud, va propune sa nu uitati cateva reguli de baza, in vederea prevenirii furturilor din autoturisme:…

- Nr. 68.439 din 03 iunie 2021 BULETIN DE PRESA ACTIUNI ALE POLITIEI IESENE PENTRU SIGURANTA CETATENILOR In data de 02 iunie a.c., politistii ieseni au intervenit la peste 50 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. Au fost aplicate peste 120 de sanctiuni contraventionale, iar in urma actiunilor…

- Comunicat de presa Cooperare transfrontaliera pentru gestionarea eficienta a situatiilor de urgenta din zona de granita a Romaniei cu Republica Moldova intr un proiect finantat de Uniunea Europeana. Cresterea protectiei populatiei in situatiile de urgenta cauzate de dezastre naturale in zona transfrontalieraInspectoratul…

- Nr. 225 din 25 mai 2021 PERCHEZITII INTR UN DOSAR DE INFRACTIUNI ECONOMICE In aceasta dimineata, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Bistrita Nasaud pun in aplicare 7 mandate de perchezitie domiciliara, la persoane fizice si o institutie din municipiul Bistrita. Activitatile…

- Nr. 218 din 19 mai 2021 BULETIN DE PRESA Identificati, depistati si prinsi de politisti la scurt timp dupa comiterea unor agresiuni. Cinci barbati din Tiha Bargaului, banuiti de comiterea faptelor, sunt arestati preventiv pentru 30 de zile.Ieri, 18 mai, in urma investigatiilor efectuate intr un dosar…

- Pana astazi, 3 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.058.337 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID - 19). 997.749 de pacienti au fost declarati vindecati. In urma testelor efectuate la nivel national, fata de ultima raportare, au fost ...