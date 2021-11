Buletin COVID-19 provizoriu. Numarul de cazuri noi confirmate cu SARS-COV-2 se mentine ridicat

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui bilant provizoriu, in ultimele 24 de ore au fost raportate 7.424 cazuri de persoane pozitive cu SARS CoV 2.Grupul de Comunicare Strategica informeaza ca, potrivit datelor existente la nivelul CNCCI la data de 31 octombrie 2021, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate…

- Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 29 octombrie 2021, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 12.474 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2. De asemenea, au fost raportate 481 decese dintre care 1 anterior. Vom detalia datele in buletinul informativ de la…

- Romania inregistreaza 14.950 cazuri noi de COVID și 512 de decese. Patru dintre acestea sunt anterioare. Conform datelor existente la nivelul CNCCI miercuri, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 14.950 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2.

- Bilantul total al persoanelor confirmate in Romania cu noul coronavirus a ajuns, marti, la 1.098.765 de cazuri, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 1.313 de noi imbolnaviri din 37.720 de teste efectuate. In acelasi timp au fost inregistrate 31 decese in ultimele 24 de ore. La Terapie…

- Bilantul total al persoanelor confirmate in Romania cu noul coronavirus a ajuns, luni, la 1.087.509 de cazuri, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 286 de noi imbolnaviri din 18.734 de teste efectuate. In acelasi timp au fost inregistrate 5 decese in ultimele 24 de ore. La Terapie Intensiva…

- Autoritațile au anunțat astazi 408 noi imbolnaviri, cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Județul Brașov a raportat astazi 7 cazuri noi, Mureș și Harghita o singura imbolnavire, iar in Covasna nu a fost inregistrat nici un caz nou . In spitale sunt internati 664 de pacienti cu COVID 19,…

- Astazi, 9 august 2021, in județul Alba nu au fost raportate cazuri noi de imbolnavire cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. De la inceputul pandemiei, in județul Alba, 21.425 de persoane au fost confirmate pozitiv. Dintre acestea 20.670 de persoane au fost…