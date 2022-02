Stiri pe aceeasi tema

- Politia din Paris se pregateste pentru protestele 'Convoiul libertatii', prevazute pentru acest weekend, mobilizand 7.200 de ofiteri si desfasurand buldozere si tunuri cu apa pentru a pastra neocupate strazile, relateaza vineri DPA. Ministerul de Interne francez a interzis un convoi de camionagii…

- Mai multe acțiuni de protest au fost declanșate in Franța, pe modelul celor din Canada. Protestatarii, care și-au anunțat acțiunile "convoaiele libertații", se indreapta spre Paris. Autoritațile din capitala Franței au anunțat ca le interzic accesul și ca daca vor veni risca inchisoarea.

- Poliția canadiana a anunțat luni, 7 februarie, ca a „confiscat” mii de litri de combustibil și a extras un camion-cisterna din „Convoiul libertații” care paralizeaza centrul capitalei Canadei, Ottawa, in semn de protest fața de vaccinarea anti-Covid-19 și alte masuri sanitare. Poliția din Ottawa a anunțat…

- Participantii la protestul impotriva vaccinarii obligatorii anticoronavirus din Canada instalati in centrul capitalei Ottawa au depasit numeric politia si controleaza situatia, a declarat duminica primarul Jim Watson, citat de Reuters, informeaza Agerpres. Manifestatia impotriva obligativitatii…

- Ottawa, Toronto, Quebec: opozanții masurilor sanitare din Canada, dintre care unii au ocupat centrul capitalei federale timp de o saptamana, s-au adunat din nou, sambata, pentru a cere ridicarea restricțiilor, in special a vaccinarii. Acest protest, inițiata de o mișcare a șoferilor de camion in vestul…

- Confruntata cu oponenții masurilor sanitare care ocupa de o saptamana centrul capitalei Ottawa, poliția din Canada a inasprit tonul. Autoritațile vor sa puna capat acestei prezențe a „Convoiului libertații” pe care o considera „ilegala”. „O manifestație ilegala și inacceptabila” In fața exasperarii…

- Opozantii masurilor sanitare impuse ca urmare a pandemiei de COVID-19 au manifestat duminica pentru a doua zi consecutiv in capitala canadiana Ottawa, in timp ce soferii de camioane, simpatizanti ai "Convoiului libertatii" au blocat o autostrada transfrontaliera la celalalt capat al tarii, in vestul…

- Peste 10.000 de oameni și sute de vehicule, majoritatea camioane, au blocat centrul capitalei federale a Canadei. Protestul a fost organizat de o parte a camionagiilor transfrontalieri, furioși ca trebuie sa se vaccineze, pentru a mai putea activa intre Canada și Statele Unite. Organizatorii spun ca…