- Zsa Zsa, un buldog englezesc in varsta de 9 ani, cu limba atarnand pana la piept, a primit titlul de cel mai urat caine din lume in urma unui concurs de "frumusete" care a avut loc in weekend, in localitatea americana Petaluma din California, informeaza cnn.com, potrivit Mediafax.15 caini…

- Hotararea Tribunalului Galati nu este definitiva si poate fi atacata cu apel in termen de 30 de zile. "Admite in parte actiunea. Obliga pe parati in solidar la plata: - catre minora Galii Roxana Maria a sumei de 10.000 euro, cu titlul de daune morale; catre Galii Marian Gigi si Galii Alexandrina a sumelor…

- Monica Davidescu a dezvaluit un episod incredibil din viata sa, scrie spynews.ro. Actrita a povestit ca a avut un caine, Agatha, care a murit la inceputul acestui an. Catelusa avea 16 ani si, in opinia actritei, a fost cea care a ajutat-o sa ramana insarcinata, dupa ce i-a preluat energetic o boala…

- Mario Camora s-a aratat foarte deranjat de maniera de arbitraj a lui Ovidiu Hațegan din remiza de pe terenul celor de la CSM Poli Iași, scor 1-1. Fundașul acuza FCSB, careia crede ca i se face drum catre titlu. "A vazut toata lumea de ce nu am caștigat. Iși bat joc de echipa noastra. Daca vreți sa…

- Maratonul canin de la Satu Mare s-a incheiat azi (22 aprilie) dupa-amiaza cu desemnarea celui mai frumos patruped al show-ul. Este vorba despre un Setter englez, care a impresionat juriul competiției. Va reamintim ca in acest week-end Satu Mare a fost gazda unui impresionant show canin la care au participat…

- ENCATC (The European Network on Cultural Management and Policy) anunta tematica celui de-al 26-lea Congres de management si politici culturale. Titlul este: “Beyond EYCH2018. What is the cultural horizon? Opening up perspectives to face ongoing transformation” Congresul ENCATC urmeaza sa aiba loc in…

- Emotie, apreciere, pretuire asa poate fi descrisa una dintre cele mai frumoase ceremonii organizate de Primarul General, Gabriela Firea, pentru Doamna teatrului romanesc, Tamara Buciuceanu Botez, care a primit joi...