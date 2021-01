Stiri pe aceeasi tema

- Pozitia Presedintelui - Director General al Societatii Romane de Televiziune Deputatul Iulian Bulai (Presedintele Comisiei pentru Cultura, Arte, Mijloace de Informare in masa din Camera Deputatilor) spune pe Facebook ca "Doina Gradea trebuie sa plece". Am parcurs textul sa aflu motivele pentru care…

- Actorul Mugur Mihaescu a avut duminica seara, la Antena 3, un schimb dur de replici cu liderul Comisiei de Cultura din Camera Deputaților, Iulian Bulai (USR), pe tema programului de Revelion de la TVR. Deputatul USR a revenit cu o replica pe pagina de socializare, intrebandu-l pe actorul Mugur Mihaiescu…

- Presedintele Comisiei pentru cultura din Camera Deputaților, Iulian Bulai, a anunțat ca marți, 5 ianuarie, președintele CNA, Monica Gubernat, va fi chemat la Parlament, dupa ce "pe banii noștri, TVR1 a avut de Revelion un program plin de bașcalie la adresa a tot ce inseamna pandemie". Totodata, Bulai…

- Grupul umoristic Vacanța Mare, format din Mugur Mihaescu (Garcea) și Radu Pietreanu, va primi aproximativ 50.000 de euro pentru a face Revelionul la TVR in acest an, conform Pagina de Media. Contactat de Libertatea, Mugur Mihaescu a precizat ca nu i s-a impus niciun prag de audiența in schimbul sumei…

- Deputatul PSD Sebastian Radu a decedat, dupa ce s-a imbolnavit de COVID-19, a transmis, miercuri, președintele partidului, Marcel Ciolacu.Liderul Social Democrat a facut anunțul pe pagina sa de Facebook.„Am primit in aceasta dimineata una dintre cele mai dureroase vesti. Bunul meu prieten si coleg Sebastian…

- Deputatul liberal Danut Bica a afirmat ca a votat pentru dezvoltarea Romaniei si a judetului Arges, potrivit AGERPRES. Lockdown dupa alegeri? Alexandru Rafila: 'Urmatoarele saptamani vor demonstra cat de bine a fost gestionata aceasta pandemie' "Am votat pentru dezvoltarea Romaniei…

- Deputatul PSD Adrian Solomon, cel care a provocat scandal intr-o saormerie din Bucuresti, continua sa se comporte revoltator. De data aceasta el are un comportament subirban fata de un competitor din Vaslui, deputatul USR Mihai Botez, despre care spune ca a fost „chelner” si publica o fotografie in…

- Deputatul PNL Adriana Saftoiu a anuntat ca a votat pentru proiectul de lege amendat de PSD care prevede ca pietele în spatii închise sa funcționeze în continuare. Ea spune ca avea ceva îndoieli privind închiderea acestora, însa dupa discutii cu cei din comisiile de…