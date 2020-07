Bula pleaca la unguri Bula pleaca la unguri. La granita, afla ca nu mai au voie sa treaca decat cei care stiu o balada ungureasca. Cand vamesii ajung si la el, Bula zice: – Eu stiu Balada lui Cașai! Vamesii se uita unul la altul. – Care balada, ma, ca noi nu am auzit de ea. – Daca va zic io ca stiu Balada lui Kașai! Verificati! Se duc vamesii si intreaba seful statiei:- Gyuri, tu ai auzit, ma, de balada lui Cașai? – Nu, zice, vedeti-va de treaba, n-am auzit de asa ceva. Iritati, vamesii se intorc la Bula: – Ba, tu faci misto de noi? – Cine domne? Adica eu, roman, stiu Balada lui Kașai si voi, unguri, nu o stiti? –… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ianis Hagi (21 de ani) nu s-a putut abține din ras la prezentarea noului echipament al lui Rangers, unul produs de Castore. Rangers a publicat din culisele filmarilor, iar Ianis Hagi s-a numarat printre protagoniști. Internaționalul roman a fost ales sa prezeinte echipamentul alaturi de veteranul Jermain…

- Mihaela Vasilica Szechely, consiliera fostului ministru al Transporturilor Ovidiu Silaghi, a fost trimisa in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) intr-un dosar privind reabilitarea unor tronsoane de cale ferata pe ruta Bucuresti – Constanta. Procurorii din cadrul Directiei Nationale…

- Salariatii din invatamant primesc in 2020 vouchere de vacanta, in valoare de 1.450 de lei. Sumele vor fi impozitate de statul roman cu 10%. Este oficial. Salariații din invatamant vor primi vouchere de vacanta, in valoare de 1.450 de lei. Ordinul dat de Ministerul Educației a intrat in vigoare…

- Prima licitatie organizata de Guvernul olandez pentru atribuirea de frecvente de telefonie 5G a inceput luni de la un prag de 900 milioane de euro si cu participarea operatorilor KPN, Vodafone si T-Mobile, informeaza Reuters.Guvernul olandez vinde drepturile de utilizare a spectrului radio…

- Ianis Hagi, 21 de ani, se desparte de Genk. Glasgow Rangers a decis sa activeze optiunea de transfer definitiv a internaționalului roman, informeaza BBC. Mutarea urmeaza sa fie oficializata in zilele urmatoare, discuțiile dintre cele doua cluburi fiind foarte avansate."Jucatorul de 21 de ani, fiul marelui…

- Un roman care a stat 24 de ore in vama Nadlac ca sa intre in tara a avut un conflict violent cu un echipaj de vamesi maghiari. Barbatul sustine ca unul dintre vamesi l-a impins, iar altul a vrut sa-l loveasca cu portiera masinii.

- Agentia Nationala Impotriva Traficului de Persoane (ANITP) ii atenționeaza pe cei care doresc sa plece la munca in strainatate, in aceasta perioada, sa se informeze din timp asupra condițiilor de munca oferite și prezinta indicatori de pericol ce pot semnala o posibila situație de trafic de persoane.…

- Liderul PNL Timis spune ca e intru totul de acord cu (re)migratia romanilor spre Germania pentru a lua parte la cules de recolte agricole. Doar nu o sa le dea statul roman de lucru, ca sunt alte vremuri acum, spune el, care intelege ca persoanele respective nu au niciun venit aici si trebuie sa munceasca…