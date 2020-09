Bula in ora de biologie Bula in ora de biologie. Profesoara intreaba: -Ce este verde si sare pe campie?Raspuns din clasa:-Broasca!Profesoara:-Corect – dar putea fi si un greiere. Ce este maro si sare prin padure?Raspuns din clasa:-Caprioara!Profesoara:-Corect – dar putea fi si un cerb.Bula agitat cere permisiunea de a pune si el o intrebare: -Ce este tare cand se baga in gura, iar moale si lipicioasa cind se scoate?Profesoara ofensata ii trage vreo doua perechi de palme lui Bula care zice:-Corect – dar putea fi si o guma de mestecat!” Articolul Bula in ora de biologie apare prima data in Bewoman.ro . Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

